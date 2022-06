Trony riparte da dove si era fermata la scorsa settimana con una campagna promozionale dal retrogusto assolutamente interessante sotto molteplici aspetti, ma sopratutto prontissima a far sognare gli utenti con tanti sconti speciali e prezzi bassissimi.

Uno dei suoi più grandi pregi riguarda proprio la possibilità di accedere a qualsiasi prodotto si desideri, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di posizionamento. Il volantino risulta essere inoltre disponibile in tutti i punti vendita in Italia, senza differenze territoriali o comunque vincoli particolari.

Trony: offerte e grandi sconti per tutti

Le migliori offerte sono solamente da trony, grazie al suo volantino Sconto IVA, infatti, gli utenti hanno la possibilità di applicare importanti riduzioni di prezzo a praticamente ciò che più desiderano. Il meccanismo non potrebbe essere comunque più semplice, basta recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed aggiungere al carrello i prodotti maggiormente desiderati.

Arrivati a questo punto, il gioco è pressoché fatto, poiché in cassa verrà effettivamente applicato uno sconto del 18,03% rispetto al prezzo originario di listino, senza distinzioni in merito alla categoria merceologica. La promozione viene applicata sullo stesso scontrino di emissione, ciò sta a significare che non sono previsti rimborsi postumi o similari, in modo da essere sicuri di risparmiare sin da subito, e non dover attendere tempistiche particolari.

Il volantino, come anticipato, è valido dappertutto fino al 16 giugno 2022, senza limiti o vincoli sulle scorte.