PayPal: ancora una volta sono scomparsi i soldi, la colpa è di questo messaggio

Non si parla ormai d’altro da diversi giorni: le truffe phishing sarebbero ritornati all’attacco portando a casa bottini impressionanti. Sono tantissime le persone che avrebbero segnalato messaggi molto strani ed in seguito lo svuotamento del loro conto corrente o del loro conto online. PayPal questa volta sarebbe il nome utilizzato dei truffatori per rendere sempre più convincente la truffa, la quale avverrebbe mediante un messaggio molto ben articolato.

Proprio qui in basso potete trovare il testo completo che lascia dunque capire come sia possibile una situazione del genere. Effettivamente il messaggio di posta elettronica risulta una vera comunicazione da parte di PayPal, ma sappiate che non è così. Non dovete dunque fidarvi e non dovete dunque diffondere il testo.

PayPal: ecco cosa sta succedendo ultimamente con il nuovo messaggio

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal