In passato, HTC è stato uno dei pochi produttori di dispositivi mobile che ha sperimentato le tecnologie blockchain e criptovaluta. Anche se non abbiamo alcun numero sugli smartphone incentrati sulla blockchain di HTC, Exodus 1 e 2, sembra che l’azienda taiwanese non sia disposta a continuare a investire nella tecnologia, almeno per il momento. Questa è l’impressione che si ottiene osservando le recenti mosse dell’azienda.

All’inizio di quest’anno, HTC ha annunciato l’intenzione di rilasciare un altro telefono di punta concentrandosi sul ‘metaverso’, che era una parola d’ordine al momento dell’annuncio. Dopo alcuni mesi, possiamo vedere che il ‘metaverso’ è esattamente instabile come lo era prima che Facebook prendesse la decisione di renderlo una parola d’ordine.

HTC potrebbe presentare lo smartphone solo a Taiwan

Il nuovo flagship si baserebbe principalmente sulla realtà virtuale e AR (realtà aumentata), ma a parte questo, non si sa nulla del dispositivo. A differenza dei telefoni dell’azienda che si concentrano sulla tecnologia blockchain, l’azienda tace sul dispositivo. Il dispositivo di punta incentrato sul metaverso avrebbe dovuto essere introdotto ad aprile, ma HTC ha scelto di posticipare l’evento a una data successiva.

L’azienda taiwanese HTC ha dichiarato oggi che il suo smartphone di fascia alta, che sarà commercializzato come HTC Viverse, sarà rilasciato ufficialmente il 28 giugno. Questo sarebbe il primo dispositivo di punta rilasciato dall’azienda dopo l’HTC U12+, introdotto quattro anni fa.

L’HTC Viverse potrebbe essere un hardware interessante, soprattutto se confrontato con i modelli Exodus 1 ed Exodus 2 incentrati sulla blockchain dell’azienda. Questo perché HTC ha una vasta esperienza nella tecnologia della realtà virtuale. La notizia deludente è che è possibile che l’HTC Vive non si farà mai strada al di fuori di Taiwan se le vendite non saranno abbastanza forti.