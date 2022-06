Apple ha recentemente rilasciato una funzione che consente ai residenti degli Stati Uniti partecipanti di collegare la propria patente di guida o ID di stato all’app Wallet su iPhone e Apple Watch, consentendo un modo conveniente e senza contatto per dimostrare l’identità o l’età.

Gli utenti potranno visualizzare le carte d’identità salvate nell’app Wallet in app selezionate che richiedono l’identificazione o la verifica dell’età a partire da iOS 16. Apple, ad esempio, ha elencato Uber Eats e Turo come due app che potrebbero prendere ID tramite l’app Wallet, ma resta da vedere quali app decidono di integrare la funzionalità.

iOS 16 arriverà in autunno

Apple ha dichiarato che gli utenti saranno in grado di fornire senza problemi le informazioni sulla patente di guida o sull’ID di stato in app compatibili che richiedono la verifica dell’identità o dell’età semplicemente toccando un pulsante. Apple presenterà ai clienti un riepilogo delle informazioni acquisite dall’app, nonché se i dati verranno archiviati o meno e per quanto tempo. Affinché la carta d’identità possa essere presentata all’app, l’utente deve autorizzare con Face ID o Touch ID.

Gli sviluppatori potranno aggiungere la funzionalità Wallet ID alle loro app utilizzando un’autorizzazione univoca fornita dal framework PassKit. Arizona e Maryland sono i primi due stati degli Stati Uniti a consentire ai residenti di collegare le patenti di guida o le carte d’identità statali all’app Wallet.

Gli utenti possono aggiungere un ID all’app Wallet toccando il pulsante ‘+’ nell’angolo in alto a destra dell’app e seguendo le istruzioni sullo schermo. La funzione è disponibile solo su iPhone 8 e versioni successive con iOS 15.4 o versioni successive o su Apple Watch Series 4 e versioni successive con watchOS 8.4 o versioni successive. Quindi,la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti.