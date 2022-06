CoopVoce: Evolution disponibili a partire da 4,99 euro al mese

Come CoopVoce al giorno d’oggi esistono pochi provider che riescono a tenere le stesse promo con gli stessi prezzi per un lungo periodo di tempo. Il gestore virtuale mette a disposizione del suo pubblico delle offerte eccezionali, le quali con pochi euro mettono al loro cospetto il meglio in assoluto. La strategia del gestore è dunque quella di anticipare sul tempo tutti gli altri provider.

CoopVoce sta riuscendo proprio così a battere nettamente la concorrenza che nulla può contro prezzi così bassi. Le promo della linea Evolution sono quindi ancora disponibili con gli stessi prezzi, quelli che hanno portato tantissimi nuovi clienti al provider. Ricordiamo che le promozioni del gestore non sono soggette ad alcun tipo di rimodulazione, per cui resteranno sempre uguali.

CoopVoce anticipa gli altri gestori e promuove le sue Evolution: ci sono contenuti in quantità e prezzi che durano per sempre

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione per sempre.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

