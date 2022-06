A partire da qualche giorno fa l’operatore virtuale CoopVoce ha lanciato la nuova offerta denominata Evo 200 a meno di 8 euro al mese in occasione del suo 15° compleanno.

L’operatore virtuale su rete TIM di Coop Italia ha deciso di festeggiare i suoi primi 15 anni dall’ingresso nel mercato della telefonia, avvenuto il 1° Giugno 2007. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce lancia la Evo 200 a meno di 8 euro al mese

Questa nuova offerta è sottoscrivibile da tutti i nuovi e già clienti a partire da oggi e fino al 15 Giugno 2022, salvo cambiamenti, sia nei punti vendita Coop che online sul sito ufficiale di CoopVoce. La promozione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 200 Giga a 7.99 euro al mese, anche con attivazione e primo mese gratis per chi richiede la portabilità.

La nuova Evo 200 è stata pubblicizzata già dal 1° giugno mattina nei punti vendita Coop: oltre che nei volantini, nel retro degli scontrini della spesa era già presente la pubblicità della nuova offerta con 200 Giga al mese. Inoltre, sempre nella giornata di oggi alcuni ex clienti CoopVoce hanno ricevuto un SMS winback che promuove la nuova offerta Evo 200 e la relativa promozione per chi richiede la portabilità.

Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore: “Special Edition* EVO 200: 200GB + min illimitati + 1000 SMS a 7,90 euro al mese PER SEMPRE! Per Te, se porti il numero in CoopVoce, ATTIVAZIONE e PRIMO MESE sono GRATIS! Affrettati, hai tempo fino al 15/6!“. Si ricorda che nei punti vendita Coop le offerte CoopVoce sono sottoscrivibili anche su eSIM, mentre solo da alcuni giorni alcune offerte Evo sono richiedibili con eSIM direttamente online.