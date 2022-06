Trony mette in atto una campagna promozionale davvero interessante, pensata per offrire al consumatore finale la più ampia possibilità di scelta, in modo da non limitarlo ad un ristretto quantitativo di sconti o di prodotti legati alle più svariate categorie merceologiche.

Per risparmiare con Trony non sono necessarie operazioni troppo complesse o complicate, poiché basta decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è pressoché fatto. Al superamento dei 199 euro di spesa, ad ogni modo, è prevista la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, in modo da poter proseguire con il pagamento a rate tramite il conto corrente bancario.

Trony: offerte e prezzi bassi a non finire per tutti

Trony batte sempre molto forte sullo Sconto IVA, una campagna promozionale davvero amatissima dal pubblico nazionale, data la possibilità di applicare lo sconto a praticamente qualsiasi acquisto effettuato nei vari negozi in Italia. Il meccanismo è già noto, e lo avevamo apprezzato in passato; consiste sostanzialmente nell’applicazione di una riduzione fissa del 18,03% sul singolo listino, con sconto immediato direttamente sullo scontrino (non è un buono o un rimborso postumo).

Nella campagna corrente non è previsto il Doppio Sconto, né comunque l’applicazione multipla su più modelli, chiaramente è possibile comunque pensare di acquistare più prodotti, ed applicare la riduzione discussa nel valore finale dello scontrino, senza distinzioni in termini di categorie merceologiche.

Per i dettagli, e per conoscere da vicino l’intero meccanismo del volantino Trony, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale dell’azienda.