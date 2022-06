MediaWorld continua a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti per tutti.

Il risparmio raggiunge livelli altissimi in ogni singolo negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, ove gli utenti potranno effettivamente acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con la certezza di ricevere la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (solo in alcuni casi). Il risparmio è ai massimi livelli, data anche la presenza della rateizzazione senza interessi, che potrà effettivamente essere richiesta nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

MediaWorld: le nuove offerte e tutti i prezzi più bassi

Gli ottimi sconti di MediaWorld proseguono fino al 12 giugno, tutti raccolti all’interno di un volantino assolutamente invincibile, e pronto a far sognare anche i più restii all’acquisto. La campagna promozionale convince sin da subito con una serie di top di gamma proposti al giusto prezzo finale di vendita, come ad esempio Apple iPhone 13 a soli 929 euro, senza però dimenticarsi di Apple iPhone SE a 529 euro, ma anche di iPhone 11 a 529 euro, oppure del bellissimo (e recente) Samsung Galaxy S21 Fe, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 599 euro.

Volgendo l’attenzione verso la fascia più bassa, ecco invece arrivare Realme C21, Redmi 9C, Redmi Note 11, Xiaomi 11 Lite, Galaxy A13, Galaxy A52 o similari, tutti a meno di 300 euro. Le offerte sono raccolte direttamente qui.