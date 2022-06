MediaWorld propone nei primi giorni del mese di Giugno, con validità oltre la prima decade, una nuova campagna promozionale che punta a convincere un numero sempre maggiore di consumatori all’acquisto di nuovi prodotti, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il volantino è assolutamente ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di vista, con acquisti perfettamente effettuabili in ogni negozio in Italia, come anche online sul sito ufficiale. Come sempre accade quando parliamo del sito internet, ricordiamo comunque che la spedizione potrebbe richiedere il pagamento delle spese per la consegna a domicilio, che andranno effettivamente aggiunte a quanto mostrato a schermo.

MediaWorld: offerte dai prezzi incredibili

I modelli in promozione da MediaWorld sono tantissimi e spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, osservando però da vicino la telefonia mobile, notiamo la presenza di alcune piccole chicche anche legate alla fascia alta. Tra questi modelli annoveriamo Galaxy S21 FE, disponibile a 599 euro, come anche Apple iPhone 13 a 929 euro, senza dimenticarsi di Apple iPhone 11 a 529 euro, oppure di Apple iPhone SE a soli 529 euro.

La fascia più bassa, invece, è perfettamente rappresentata da Redmi 9C, Xiaomi 11 Lite, Galaxy A13, Realme C21, Galaxy A52 e similari, tutti proposti a meno di 300 euro, con garanzia sempre di 24 mesi.

Non perdetevi tutti gli altri sconti del volantino MediaWorld, comprendono anche numerose occasioni da non mancare assolutamente. Per i dettagli e tutte le migliori offerte del periodo, collegatevi subito al seguente indirizzo.