Un volantino Bennet davvero pieno zeppo di offerte speciali vi attende in questi giorni nei negozi fisici dell’azienda, offrendo la possibilità a tutti di accedere ai migliori prodotti, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, a prescindere dalla categoria merceologica.

La campagna promozionale è un’autentica meraviglia, data infatti la possibilità di acquistare un numero sempre crescente di prodotti a prezzi sempre più bassi, ma solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero essere limitate, con dispositivi sempre commercializzati no brand con alle spalle la garanzia di 24 mesi.

Bennet: quali sono i nuovi sconti

Bennet è sempre pronta a stupire tutti gli utenti con una campagna promozionale assolutamente degna del proprio nome, all’interno del volantino attuale è possibile pensare di acquistare, ad esempio, un bellissimo Apple iPhone 12, dietro il pagamento di un contributo finale di soli 599 euro (la variante prevede 128GB di memoria interna).

Nel mentre, coloro che vorranno invece cercare di spendere il minimo indispensabile, potranno acquistare una serie di smartphone economici, tutti in vendita a meno di 200 euro, tra cui Galaxy A22, Galaxy A12 o similari. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti prodotti caratterizzati dalle medesime condizioni di vendita, quindi no brand con garanzia di 24 mesi. I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raccolti direttamente online sul sito ufficiale, gli acquisti invece sono effettuabili solamente in negozio.