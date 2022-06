Bennet propone un volantino assolutamente meraviglioso, la campagna promozionale raccoglie al proprio interno una nuovissima serie di sconti molto speciali, con i quali è davvero facile pensare di accedere ai migliori prodotti, senza costi aggiuntivi troppo elevati.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che tutti i prodotti sono acquistabili in esclusiva nei negozi fisici sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda. La campagna promozionale è assolutamente ricca di occasioni, ricordando comunque che i prodotti sono acquistabili con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Bennet: offerte ed i migliori sconti

Bennet continua a proporre al pubblico italiano la possibilità di acquistare uno smartphone Apple ad un prezzo decisamente concorrenziale, oggi è il turno del bellissimo Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a soli 599 euro, con 64GB di memoria interna. Un prodotto in vendita da più di un anno, con il quale è comunque possibile godere di prestazioni veramente eccellenti.

Nella volontà, invece, di cercare di spendere molto meno sull’acquisto di uno smartphone, il consiglio è di puntare sulla coppia di prodotti Samsung Galaxy, quali sono Galaxy A22 a 199 euro o anche Galaxy A12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 149 euro. Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordatevi che tutti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand.

Per le offerte del volantino, ecco il link diretto al sito ufficiale.