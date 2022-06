Gli utenti di WhatsApp possono cancellare in modo sicuro i messaggi, sia nelle loro chat che in quelli inviati ad altri. Puoi solo immaginare l’angoscia se hai erroneamente inviato per messaggio qualcosa di improprio a un gruppo e premere il pulsante ‘elimina per me’ invece di ‘elimina per tutti’. Fortunatamente, questo potrebbe presto appartenere al passato, poiché WhatsApp prevede di rilasciare un meccanismo per recuperare i messaggi eliminati.

WABetaInfo, una delle fonti più affidabili per gli aggiornamenti in tempo reale sul gigante della messaggistica istantanea, ha scoperto la funzionalità nei primi test e l’ha mostrata in un nuovo screenshot. Quando un utente tocca l’opzione ‘elimina per me’, come mostrato nell’immagine, WhatsApp visualizza un pop-up nella parte inferiore dello schermo chiedendo se l’utente desidera annullarlo. Gli utenti avranno pochi secondi, come con altre piattaforme di messaggistica come Telegram, per recuperare le chat, che possono conservare o ‘distruggere per tutti’.

WhatsApp si prepara al nuovo aggiornamento

Non è l’unica funzionalità che WhatsApp sta sviluppando. La società intende aumentare la sua capacità di condivisione di file a 2 GB, rispetto all’attuale restrizione di 100 MB. La nuova funzionalità, che è stata testata per la prima volta in Argentina a marzo, è ora disponibile nella versione beta di WhatsApp 2.22.13.6. Viene distribuito ai tester di tutto il mondo; se sei stato scelto come beta tester, puoi provare ad inviare per chat file più grandi dal tuo dispositivo.

WhatsApp ha fatto rapidi progressi nelle ultime settimane, lavorando su funzionalità come la modifica delle chat trasmesse e la possibilità di preservare le conversazioni in dissolvenza. Non sappiamo quando l’opzione per ripristinare un messaggio eliminato sarà disponibile nell’app, ma dovrebbe essere presente prima che ce ne accorgiamo.