Quando si tratta di aggiornamenti software per smartphone, alcuni sono solo correzioni di bug, aggiornamenti di sicurezza e piccoli aggiustamenti e miglioramenti. Questi sono buoni e necessari, ma se vuoi qualcosa di un po’ più interessante, Google è desideroso di accontentarti.

La società ha rivelato la prossima versione di Android, che porterà una serie di nuove funzionalità sulla piattaforma. Gboard sarà una di quelle modifiche, poiché gli utenti saranno in grado di scrivere un termine e apparirà un suggerimento. In precedenza era limitato ai telefoni Pixel, ma presto sarà disponibile per tutti.

Android si prepara per l’aggiornamento

La società ha anche annunciato un aggiornamento per Emoji Kitchen che ti consente di mescolare e abbinare diverse emoticon. Secondo Google, gli utenti potranno esplorare oltre 1.600 nuove combinazioni e, poiché è attualmente il Pride Month, Google fornisce anche alcuni adesivi speciali per consentire agli utenti di esprimere il loro sostegno e festeggiare.

Google fornisce anche alcuni aggiornamenti di accessibilità, oltre agli aggiornamenti di personalizzazione. Uno di questi è l’aggiornamento dell’amplificatore del suono, che aiuterà a ridurre al minimo il rumore di fondo accelerando anche l’elaborazione per migliorare l’esperienza complessiva. Lookout ha anche ricevuto un aggiornamento, che include una nuova modalità Immagini che utilizza il modello di apprendimento automatico più recente di Google, oltre a miglioramenti alla modalità Testo, alla modalità Documenti, alla modalità Etichetta alimentare e alla modalità Esplora.

Ultimo ma non meno importante, l’aggiornamento consentirà agli utenti di utilizzare i propri Google Play Points per gli acquisti in-app durante il check-out, offrendo ai consumatori più opzioni su come desiderano pagare per app e acquisti in-app.