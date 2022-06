Spendere poco con Euronics è davvero una passeggiata per la maggior parte degli utenti che al giorno d’oggi si approcciano alla campagna promozionale del rivenditore, sebbene siano presenti importanti limitazioni in termini di disponibilità sul territorio.

A differenza ad esempio del volantino di Trony, che risulta a tutti gli effetti attivo ovunque in Italia, in questo caso la campagna è limitata presso specifiche realtà locali. Il volantino che noi stessi discutiamo nell’articolo appartiene al socio Euronics Nova, nel caso in cui foste interessati ad altro, dovete recarvi nel punto vendita più vicino alla vostra residenza.

Euronics: le occasioni sono tra le migliori

Smartphone al giusti prezzo li troviamo direttamente all’interno dell’ultimo splendido volantino Euronics, gli utenti interessati alla fascia alta possono infatti pensare di acquistare il bellissimo foldable Galaxy Z Flip3, al prezzo finale di soli 699 euro, passando anche per il recente Galaxy S21 FE a 499 euro, oppure un Oppo Reno6 da 549 euro. L’unico accenno, almeno interessante, legato al mondo Apple, è rappresentato dall’iPhone 13, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 829 euro.

Rientrando nella fascia inferiore ai 400 euro, ecco arrivare galaxy A32, Redmi Note 10S, Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, come anche Galaxy A52, Galaxy A22 e Oppo A74. Tutti i prodotti possono essere acquistati, lo ricordiamo, solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale, o recandosi presso altre location in Italia; le condizioni di vendita garantite non cambiano.