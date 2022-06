Esselunga raccoglie all’interno del proprio ultimo volantino, una nuova serie di offerte che puntano a soddisfare ampiamente le richieste dei consumatori, con riduzioni molto importanti rispetto al prezzo originario di listino, con inoltre la possibilità di affidarsi alle stesse, a prescindere dalla provenienza.

Per essere sicuri di riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti, dovete comunque ricordare che gli stessi devono essere completati necessariamente nei negozi fisici, poiché al giorno d’oggi i prezzi bassi non sono stati attivati online sul sito ufficiale. In parallelo, ad ogni modo, tutti i prodotti sono distribuiti con le più classiche condizioni di vendita: no brand e con garanzia di 24 mesi.

Esselunga: quante occasioni in questo volantino speciale

Ancora una settimana a disposizione di tutti gli utenti per acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno con un prezzo finale che non supera i 200 euro. Stiamo parlando dell’eccellente Oppo A54s, un dispositivo che si trova in commercio da quasi un anno ormai, ma che ancora oggi può garantire ottime prestazioni generali, se considerata la cifra richiesta di soli 169 euro (per 128GB di memoria interna).

La scheda tecnica lo descrive alla perfezione come un prodotto su cui Oppo ha voluto impreziosire l’autonomia, con una batteria da 5000mAh, passando per una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, nonché sistema operativo Android 11 con personalizzazione grafica ColorOS 11, ed un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+. Le scorte, come anticipato, sono limitate, per questo motivo consigliamo di prendere una decisione il più rapidamente possibile.