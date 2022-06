Comet racchiude all’interno dell’ultimo splendido volantino, una serie di incredibili offerte pensate per invogliare al massimo gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della tecnologia di ultima generazione, nonché comunque prezzi più bassi del previsto.

L’attuale campagna promozionale convince sin da subito per la grandissima, e gradita, disponibilità sul territorio nazionale. E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti non sono solamente effettuabili nei singoli negozi, quando comunque direttamente sfruttando l’e-commerce dell’azienda, ed avendo ugualmente la certezza di poter ricevere gratis la merce a domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: offerte e sconti con le migliori promozioni

La spesa da Comet è davvero ridotta ai minimi termini, grazie alla presenza di numerose offerte speciali, pensate per spingere i consumatori a mettere mano al portafoglio per acquistare smartphone generalmente di fascia medio-alta, ovvero in vendita a prezzi che non superano i 600 euro complessivi.

Più nello specifico sarà possibile acquistare un bellissimo Samsung Galaxy S21 FE, di recente pubblicazione e dalle specifiche di ottimo livello, il cui prezzo si aggira sui 449 euro. Per poi salire verso i 599 euro richiesti per l’acquisto di Apple iPhone 11, questo modello è sicuramente più datato, ma comunque ancora in grado di garantire ottime prestazioni generali nel momento in cui l’utente deciderà di metterlo sotto sforzo.

Le occasioni del volantino Comet non terminano ovviamente qui, se siete interessati a conoscerle da vicino, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda.