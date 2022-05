Offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti sono disponibili nel periodo corrente da Comet, proponendosi come più valida alternativa alle recenti riduzioni lanciate da Unieuro o anche dal supermercato Esselunga, tutto condito con una ampissima disponibilità sul territorio nazionale.

Questa è, in sintesi, la natura dell’ottima campagna promozionale di Comet, una soluzione che può essere sfruttata anche sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la consegna a domicilio gratuita per gli ordini che hanno un valore superiore ai 49 euro, e garantisce ugualmente tutte le classiche condizioni di vendita.

Comet: il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole

Arrivati a questo punto non ci resta che raccontare alcune piccole specifiche che si celano alle spalle dell’ottimo volantino, infatti il modello di smartphone veramente più interessante è senza dubbio Galaxy S21 FE, un terminale commercializzato da pochissimo tempo, e che oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 449 euro.

L’alternativa più valida è rappresentata da un prodotto con sistema operativo Android, stiamo parlando di iPhone 11, un vecchio modello in vendita da ormai un paio d’anno, il cui prezzo di soli 599 euro, rappresenta comunque un ottimo punto di partenza per godere di di prestazioni elevate, addirittura in linea con gli standard attuali della medesima fascia di prezzo di appartenenza.

Molto altro ancora vi attende all’interno del corrente volantino di Comet, scopritelo in esclusiva assoluta direttamente sul sito ufficiale, premendo questo link speciale.