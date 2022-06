Una scoperta imprevista fatta all’inizio dell’anno ci ha fornito una prima occhiata all’Asus ROG Phone 6 sotto forma di un rendering preliminare che ha rivelato il suo pannello posteriore, completo di quel piccolo schermo incorporato. Questo rendering ci è stato messo a disposizione. Questo ci ha dato motivo di credere che ulteriori informazioni sarebbero trapelate, ma non è stato così. La buona notizia è che non dovremo continuare a chiederci cosa sta succedendo con questo telefono per molto tempo, dal momento che Asus ha condiviso i suoi piani per un evento di lancio che avrà luogo all’inizio di luglio.

Un evento di lancio virtuale per ROG Phone 6 è previsto per il 6 luglio alle 5:00 Pacific Standard Time (PST), secondo un annuncio fatto da Asus. Il teaser indica agli spettatori di ‘Aggiungere al calendario’ la data, ma sarebbe più prudente impostare una sveglia o fare qualcos’altro, poiché dovrai alzarti presto per guardare questo evento dal vivo, almeno se vivi in ​​Occidente.

ROG Phone 6 sarà presto annunciato

Anche se è un peccato che non vedremo molto di più del design del telefono, impareremo a conoscere il suo straordinario display OLED a 165 Hz. Questo è un miglioramento significativo rispetto al display a 144 Hz del ROG Phone 5 ed è persino superiore alla frequenza di aggiornamento di alcuni display da gioco.

L’azienda ha pubblicato un teaser su Instagram all’inizio di questo mese suggerendo che il ROG Phone 6 sarà alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Il processore di punta, introdotto il 20 maggio, è in realtà più un aggiornamento incrementale del Snapdragon 8 Gen 1 rispetto a una nuova generazione completa. Di conseguenza, ha lo stesso design fondamentale del suo predecessore, anche se con frequenze di clock aumentate.