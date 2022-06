Google ha annunciato l’intenzione di aggiornare oltre venti delle sue app proprietarie per dispositivi a grande schermo durante la conferenza degli sviluppatori I/O 2022. Sebbene l’azienda non abbia fornito un elenco delle app previste per un aggiornamento visivo, negli ultimi mesi ha lavorato duramente per fornire alle proprie app un aggiornamento del design adatto ai tablet. Ad esempio, l’azienda ha testato riprogettazioni per parti specifiche dell’app YouTube Music su Android, che la renderanno notevolmente più user-friendly su dispositivi con schermo grande.

Inizialmente, l’azienda ha rilasciato un feed YouTube Music Home riprogettato per tablet con un layout più ampio. Quindi ha iniziato a testare una nuova interfaccia utente della playlist con regolazioni simili. Google sta attualmente rilasciando un altro aggiornamento per l’app YouTube Music, questa volta per ripulire le impostazioni dell’app su dispositivi con schermo grande. YouTube Music su tablet Android e Chromebook ora ha un nuovo stile a due colonne per le impostazioni dell’app, incluso un popup per il menu Account.

YouTube Music si aggiorna su dispositivi Android

L’interfaccia utente rivista delle impostazioni di YouTube Music, include un elenco di opzioni raggruppate a sinistra e pulsanti per ciascun gruppo a destra. Rispetto al precedente layout delle impostazioni di YouTube Music (che è ancora disponibile sui telefoni), il nuovo design fa un uso maggiore dello spazio aggiuntivo sullo schermo e riduce notevolmente la pagina delle impostazioni. Sebbene sia improbabile che Google introduca un layout delle impostazioni a due colonne comparabile per i telefoni Android, prevediamo che l’azienda semplificherà la pagina delle impostazioni sui dispositivi mobile utilizzando raggruppamenti simili.

Vale la pena ricordare che all’inizio di questo mese, l’app YouTube Music per telefoni ha ricevuto una nuova interfaccia utente della playlist. La copertina dell’album è ora al centro del layout, con il nome dell’album e i controlli di riproduzione visualizzati sotto di essa.