Postepay e la truffa terribile: il metodo per rubare soldi dagli account

Sono tanti gli utenti con una Postepay che avrebbero ricevuto un messaggio davvero particolare. Questo parlerebbe di alcune fatture inoltrate, tutte a nome di Poste Italiane. Non c’è nulla di vero, ma si tratta solo di un tentativo di phishing che vuole rubare le vostre credenziali d’accesso per svuotare i conti.

Ancora una volta i tentativi di phishing mettono nel mirino la carta più famosa d’Italia. Postepay infatti è finita con il suo nome nel messaggio che starebbe girando da diverso tempo tentando di truffare quante più persone possibili.

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



LINK