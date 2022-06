Elon Musk ha dichiarato che Tesla indagherà sull’adozione del protocollo AirPlay di Apple al fine di aumentare la qualità audio rispetto alla tecnologia Bluetooth esistente. Negli ultimi anni, Tesla ha posto una maggiore enfasi sul sistema audio che è incluso all’interno delle sue automobili.

Gli audiofili hanno espresso favore per il sistema audio che è incluso nella Model 3, e gli audiofili hanno anche espresso lo stesso per il sistema audio che è incluso nella versione più recente della Model S. È stato paragonato a un costoso sistema Bang & Olufsen che si trova spesso nei veicoli premium, ma costa una frazione di quello che fa quel sistema.

Tesla potrebbe adottare la soluzione molto presto

Mentre siamo in tema di miglioramenti, un altro utente ha commentato che mentre il sistema audio in una Tesla è notevole, le sue capacità sono limitate dalla qualità dell’audio che può essere trasferito tramite Bluetooth quando un conducente sta riproducendo musica dal proprio telefono.

Apple è responsabile dello sviluppo dello stack di protocollo di comunicazione wireless proprietario noto come AirPlay. Questo stack consente lo streaming tra vari dispositivi. Poiché il protocollo utilizza il Wi-Fi anziché il Bluetooth e poiché tutti i veicoli Tesla sono già dotati della capacità di utilizzare il Wi-Fi, tutto è pronto per mettere in atto la soluzione.

Tuttavia, Tesla ha una storia di lentezza nell’integrare il software Apple, con l’esempio più famigerato che è il loro rifiuto di supportare Apple CarPlay nei loro veicoli. I proprietari di Tesla lo richiedono da anni e, a un certo punto, l’azienda ha esplorato la possibilità di adottare Apple CarPlay. Tuttavia, da allora la casa automobilistica ha deciso di mantenere i propri clienti all’interno del proprio ecosistema software, nonostante Apple CarPlay sia stato richiesto per anni.