Google sembra non essere in grado di impedire che il loro prossimo hardware venga trapelato. Sembra che qualcuno abbia provato a vendere un Pixel 7 su eBay settimane dopo che un prototipo di Pixel Watch era stato lasciato in un ristorante e prima che Google confermasse l’esistenza del dispositivo.

L’elenco di eBay per quello che sembra essere un prototipo di Pixel 7 è apparso sul subreddit Pixel, ma da allora è stato rimosso. Le fotografie fornite dal venditore non rivelano molto di più sull’oggetto. La parte anteriore ricorda il Pixel 6, fino alla fotocamera perforata. La barra della fotocamera sul retro contiene anche due obiettivi.

Google Pixel 7 non è stato ancora presentato

Se osservi da vicino una delle fotografie, noterai qualcosa che potrebbe farti meravigliare. Nel riflesso della parte posteriore del presunto Pixel 7 c’è quello che sembra essere un Pixel 7 Pro, il dispositivo utilizzato per catturare le foto dal venditore. Ciò implica che il venditore ha avuto accesso a entrambi i modelli dell’imminente serie Pixel.

Il venditore ha affermato nella descrizione che Pixel 7 utilizzava Android 13, con app in fase di sviluppo. Hanno affermato che il telefono ha 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM e che viene venduto “così com’è” senza “nessuna garanzia di alcun tipo”. Il telefono sarebbe nato a McKinney, in Texas.

Sebbene Google abbia presentato Pixel 7 e il suo fratello Pro all’I/O, gli smartphone, che funzioneranno con un chip Tensor di seconda generazione, non saranno disponibili per l’acquisto per alcuni mesi. Google quasi sicuramente fornirà uno sguardo più dettagliato a loro durante un evento hardware. Tuttavia, considerando le fughe di notizie finora, potremmo già conoscere ogni aspetto quando Google le svela formalmente.