Il processo giunge al termine con la giuria che si è pronunciata a favore di Johnny Depp per un risarcimento di 10 milioni più 350 Mila dollari di punitive damages.

Johnny Depp: La mia vita rinizia dopo sei lunghi anni

Il contenzioso aveva portato in tribunale i due ex coniugi, Johnny Depp e Amber Heard.

Le accuse mosse contro Depp erano gravi: violenza domestica e diffamazione.

Il verdetto arrivato ha dato ragione al Capitano assolvendolo completamente e condannando la ex moglie a pagare un risarcimento inziale di 15 milioni di dollari.

La cifra reale è tuttavia inferiore perché costituita da 10 milioni più 5 di punitive damages che si riducono a 350 Mila dollari per la legge della Virginia.

Le prove fornite al tribunale a supporto delle accuse di Amber Heard sono state ritenute insufficienti ed anzi viene riconosciuta colpevole di diffamazione per l’articolo pubblicato sul Washington Post dove ha parlato del marito come “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”.

L’ex moglie tuttavia riceverà anch’essa un piccolo risarcimento, una cifra bassa di soli due milioni di dollari.

Al termine del processo Johnny Depp ha dichiarato: La giuria mi ha restituito la mia vita e non potrei essere più onorato. Sono passati sei lunghi anni nei quali la mia vita è cambiata per sempre come quella dei miei figli e delle persone a me più care. Sono grato a tutte quelle persone che per tanti anni mi hanno sostenuto, dandomi la forza di andare avanti.

Accuse false, molto gravi, per comportamenti criminali mai commessi, sono state mosse contro di me, utilizzando i media con una raffica senza fine di contenuti di odio. In un attimo tutto ciò ha fatto per due volte il giro del mondo con un impatto devastante sulla mia vita e sulla mia carriera. Dopo 6 anni, la giuria mi ha ridato la vita“.

Con queste parole si intuisce tutto il peso scaricato dopo anni di lotta giudiziaria, anche se chiunque al termine del processo ha sognato che si voltasse verso la corte esordendo: Ricorderete questo giorno, come il giorno in cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow!