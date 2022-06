È stato uno shock per tutti quando Google ha scelto di presentare Pixel 7 e Pixel 7 Pro un mese prima del previsto. Ora sembra che almeno una versione prototipo della variante Pro sia già disponibile allo scoperto.

Un utente che ha pubblicato su Reddit afferma di aver acquistato un modello prototipo di Pixel 7 Pro tramite Facebook Marketplace circa tre settimane fa. Sembra che il nuovo proprietario avesse l’impressione che lo smartphone fosse un Google Pixel 6 Pro perché il dispositivo era pubblicizzato come tale.

Google Pixel 7 e 7 Pro dovrebbero arrivare tra qualche mese

Sembra che Google se ne sia accorto, poiché il telefono dell’utente Reddit è stato disabilitato ed è attualmente bloccato nella schermata di avvio. Di recente, c’è stata una raffica di novità riguardante i telefoni Pixel 7 che sono stati messi in vendita su siti come eBay e Facebook, e sembra che Google ne abbia preso atto.

Sfortunatamente, l’individuo che ha utilizzato involontariamente lo smartphone non annunciato di Google nelle ultime tre settimane non ha fornito molti dettagli aggiuntivi, il che significa che non ci offre l’opportunità di saperne di più sul device.

A seguito delle perdite di Google, siamo a conoscenza del design sia del Pixel 7 che del Pixel 7 Pro, nonché del fatto che entrambi i telefoni utilizzeranno una versione migliorata dei processori Tensor di seconda generazione. A parte questo, ci sono ancora moltissime domande che non hanno risposte chiare.

Una di queste preoccupazioni riguarda il lasso di tempo in cui questi cellulari saranno resi disponibili. L’unica cosa che possiamo dire con certezza è che verranno rilasciati entro la fine dell’anno. Se Google rimane fedele al suo programma di rilascio abituale, dovresti aspettarti di vedere i Pixel di prossima generazione in vendita intorno al mese di ottobre.