Expert ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con la promessa di garantire all’utente finale un risparmio quasi senza precedenti, e sopratutto tantissimi prodotti da acquistare a prezzi sempre più bassi.

La disponibilità sul territorio è la solita grande caratteristica della campagna corrente, in altre parole tutti hanno la possibilità di accedervi, a prescindere dalla regione di appartenenza. Gli utenti che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce nazionale, ad ogni modo, potrebbero dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (senza vincoli sul valore dell’ordine).

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram, vi aspettano le offerte Amazon più pazze dell’ultimo periodo.

Expert: questi sconti sono assurdi

La maggior parte degli smartphone in promozione da Expert sono legati alla fascia media della telefonia mobile, in particolare sono in vendita a meno di 500 euro, e comprendono modelli più o meno recenti. Osservando la selezione da vicino, notiamo sicuramente la presenza di Wiko Y62 Plus, Vivo Y21, Realme GT Master Edition, Oppo A54s, TCL 20S e similari.

L’unico modello che maggiormente si avvicina alla fascia alta della telefonia, è forse l’Oppo Reno6 Pro, un ex-top di gamma, caratterizzato da prestazioni assurde, il cui prezzo attuale non va comunque oltre i 599 euro.

Il volantino risulta essere ricco di tantissime altre occasioni da non mancare, per questo motivo il consiglio che vi possiamo dare è di controllare attentamente gli sconti sul sito ufficiale, in modo da essere sempre aggiornati su tutti i possibili sviluppi del caso, e non perdere nemmeno una riduzione di prezzo.