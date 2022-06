Stando a quanto riportato, sono sempre di più le persone che cercano su Google notizie in merito all’energia senza limiti. Ovviamente non esiste un modo per generarla, dal momento che si tratta di un concetto impossibile da realizzare attualmente, soprattutto se gratis.

Inoltre tutti quelli che stanno cercando notizie sul web, avranno trovato evidenze che li riporterebbero a modi per generare energia ma ovviamente solo per ridurre di poco i costi in bolletta. Infatti modi per generare il tutto in maniera illimitata, anche se qualcuno sarebbe lavorando a particolari batterie che riguarderebbero soprattutto dispositivi mobili e in particolare gli smartphone.

Energia senza limiti? No, ma per il momento si parla insistentemente delle nuove batterie al grafene

Tutti quelli che hanno parlato durante gli ultimi tempi di energia senza limiti e gratuita, hanno valutato le varie opportunità offerte dal web. Si tratta solo di teorie, nessuna delle quali sembrerebbe essere stata verificata in maniera diretta ma soprattutto applicabile alla fattispecie che si ricerca.

Una soluzione però, almeno secondo gli esperti, potrebbe essere quella del grafene. Le note batterie che sono attualmente oggetto di ricerca da parte degli scienziati sarebbero addirittura in grado di offrire un’autonomia superiore di circa 20 volte a quelle attuali.

Inoltre la ricarica dei dispositivi potrebbe avvenire in pochissimi secondi, dando quindi l’opportunità di non doversi legare alla corrente elettrica per ore intere. Il problema attualmente è quello dei costi, i quali sarebbero troppo elevati per inserire una batteria al grafene all’interno di uno smartphone come quelli attuali.