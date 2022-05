Whatsapp: addio privacy, a breve anche i messaggi effimeri si potranno salvare

Pensavate di aver trovato la soluzione ad ogni problema con l’arrivo dei messaggi effimeri eh? E invece no, perché Whatsapp ha deciso di tenderci una sorta di trappola. La pace che regnava fino a qualche giorno fa è ormai giunta al termine. A breve quelli che si definivano “effimeri”, diventeranno messaggi “salvabili”. In che senso? Scopriamolo insieme!

La feature introdotta nel novembre del 2020 che permette di dare una “scadenza” alle chat, con le interazioni che dopo un periodo di tempo stabilito dall’utente vengono cancellate in automatico, potrebbe non esserci più.

Di certo rendere una chat effimera risulta essere molto utile, eppure non tutti vogliono sbarazzarsi dei messaggi scambiati con l’altro utente. Vi è anche chi, per ricordo o per attaccamento al passato, non ha intenzione di liberarsene. Proprio per tale ragione gli sviluppatori dell’app di messaggistica Whatsapp hanno pensato che potesse essere utile aggiungere la possibilità di salvare alcuni messaggi all’interno delle chat effimere, e anche quella di recuperarli tutti in un secondo momento.