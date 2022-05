Expert prova ad invogliare gli utenti a recarsi in uno dei suoi negozi per completare l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale perfetta sotto molteplici punti di vista, anche in termini di prezzi effettivamente applicati.

Avete capito bene, il volantino convince con una serie di riduzioni mirate e ben pensate, ed inoltre la possibilità di fruirne senza troppi pensieri nei vari negozi dislocati sul territorio, a cui si aggiunge anche l’e-commerce ufficiale. Quest’ultimo, tuttavia, presenta una limitazione importante, ovvero richiede il pagamento di un piccolo contributo per la consegna diretta a domicilio, da aggiungere quindi al prezzo mostrato effettivamente a schermo.

Expert: questi sono gli sconti che tutti vorrebbero

Sono tantissimi gli smartphone ed i prodotti in promozione da Expert, la campagna promozionale riserva incredibili occasioni per risparmiare, ed anche la possibilità di accedere ad alcuni top di gamma. Il modello di riferimento per questa fascia di prezzo, è senza dubbio l’eccellente Oppo Reno6 Pro, oggi disponibile a soli 599 euro.

Riducendo la spesa al di sotto dei 400 euro, la scelta potrà comunque ricadere su Realme GT Master Edition, Vivo Y21, Oppo A54s, Xiaomi Redmi 9C, Wiko Y62 Plus o anche TCL 20S, tutti smartphone commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ed oggi comunque disponibili nella loro variante no brand con garanzia di 24 mesi. Se volete approfondire il tutto, dovete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.