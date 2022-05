Coop e Ipercoop non finiscono mai di stupire, in questi giorni sono state in grado di offrire al consumatore finale la possibilità di raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che ai più classici beni di prima necessità, garantendo infatti un risparmio che difficilmente troviamo altrove.

Il volantino rispecchia alla perfezione quanto di buono avevamo già visto nelle scorse settimane, ovvero la possibilità di approfittare di riduzioni di prezzo applicate sui migliori modelli, con accesso garantito sia online che in negozio. A differenza di quanto accade da Expert e similari, in questo caso la spedizione presso il domicilio sarà sempre gratis nel momento in cui l’ordine dovesse superare la soglia dei 19 euro di spesa.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, sono disponibili prezzi bassi e splendide offerte per tutti, solo sul nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: ecco gli sconti

Grandissime occasioni per risparmiare vi attendono in questi giorni da Coop e Ipercoop, sono finalmente disponibili prodotti sempre più economici e dal risparmio assicurato, con la certezza di poter accedere a comunque prestazioni notevoli.

Osservando il volantino da vicino, ad esempio, scopriamo di avere la possibilità di acquistare prodotti del calibro di Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo comunque si aggira attorno ai 449 euro, passando anche per un altro modello leggermente più economico, quale è lo Xiaomi Mi 10T, oggi disponibile a 329 euro. Sempre restando nella medesima fascia di prezzo, non sono da trascurare Galaxy A32 e Galaxy A52, in vendita a 279 e 379 euro.

La fascia alta è comunque rappresentata da qualche piccola chicca, non mancano Galaxy Z Flip3 a 1099 euro, Galaxy S21 a 899 euro, ma anche Galaxy Z Fold3 a 1849 euro, peccato solamente che i prezzi di listino siano troppo vicini.