Con il nuovo incredibile volantino Unieuro, l’azienda cerca irrimediabilmente di porre un freno alla crescita delle dirette rivali, proponendo una validissima alternativa, con prezzi alla portata di tutti e dal risparmio praticamente assicurato su ogni acqusito.

I prodotti possono essere tranquillamente acquistati in modo diretto sul sito ufficiale, in modo da poter fruire anche della spedizione gratuita presso il domicilio, senza però dimenticarsi della possibilità di approfittare anche della presenza dei medesimi sconti in ogni singolo negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I prezzi, inoltre, comprendono la variante no brand, e sopratutto la garanzia di 24 mesi.

Unieuro: le offerte mettono alle strette le rivali

Il risparmio da Unieuro ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a poco tempo fa, grazie al corrente volantino, infatti, gli utenti sono prontissimi a mettere mano al portafoglio per acquistare uno dei migliori smartphone in commercio, o anche prodotto di tecnologia generale.

I top di gamma inclusi nella campagna partono dai recentissimi Galaxy S22 Ultra 5G, disponibili all’acquisto a soli 1279 euro, senza però dimenticarsi di Galaxy S21 FE, oggi addirittura acquistabile a 499 euro, come anche Oppo Find X5 Lite a 469 euro, oppure Oppo Reno6 Pro da 599 euro.

Nel momento in cui la spesa dovesse scendere al di sotto dei 399 euro, la scelta potrebbe ricadere su Oppo A74, Vivo Y33s, Honor X7, ma anche Galaxy A22 o Redmi Note 10 Pro. Se volete scoprire e conoscere da vicino il volantino, aprite subito le pagine che trovate sul sito ufficiale.