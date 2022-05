WindTre rappresenta uno degli operatori più convenienti nel corso di questa stagione primaverile. Il gestore arancione ha garantito a tutti i nuovi abbonati una serie di opzioni molto vantaggiose per la telefonia mobile.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Per i vecchi abbonati, però, in linea con quanto previsto da altri provider come TIM e Vodafone, il gestore si impegna per una rimodulazione dei suoi costi. WindTre ha ufficializzato da qualche settimana una duplice modifica per le sue tariffe. Nel dettaglio, la modifica dei prezzi riguarda gli ex abbonati di 3 Italia.

La prima modifica riguarda la continuità dei consumi. Gli utenti di WindTre potranno ricevere all’atto di rinnovo della loro tariffa soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet al costo di 0,99 euro per un giorno. Questo pacchetto sarà disponibile in caso di mancato credito per procedere al rinnovo automatico della ricaricabile e sarà anche disponibile per un secondo giorno sempre allo stesso prezzo.

Il blocco del traffico di WindTre sarà operativo soltanto a partire dal terzo giorno in seguito al rinnovo della ricaricabile senza credito residuo. Il credito a debito sarà recuperato da WindTre alla prima ricarica utile.

Un simile scenario è previsto anche per le soglie relative alla connessione internet. Tutti gli abbonati del gestore arancione potranno ricevere un Giga extra per la connessione di rete in caso di prematuro esaurimento della quota per internet. Il costo anche in questo caso sarà una tantum di 0,99 euro con la soglia che sarà aggiunta solo in caso di necessità. Il costo sarà prelevato direttamente dal credito residuo.