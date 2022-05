L’edizione di Realme GT Neo 3 Naruto è appena stata rilasciata in Cina. Lo smartphone, come suggerisce il nome, è stato creato in collaborazione con la popolare serie ‘Naruto’. Le caratteristiche dello smartphone sono le stesse del Vanilla Realme GT Neo 3 uscito il mese scorso, ma il look è unico.

L’edizione GT Neo 3 Naruto presenta elementi di design ispirati al popolare personaggio dell’anime ‘Naruto Shippuden’. Lo smartphone è arancione con una barra nera, abbinata all’abito distintivo di Naruto. Il telefono sfoggia una grande isola della fotocamera in grigio metallizzato che copre l’intera larghezza. Un emblema della foglia che rappresenta Konohagakure (il villaggio di Naruto) si trova accanto al sensore della fotocamera, con il marchio realme x Naruto appena sotto di esso.

Realme GT Neo 3 Naruto Edition include anche una borsa

La borsa Naruto Scroll è inclusa nell’edizione Realme GT Neo 3 Naruto ed è simile alla Sage Scroll che Naruto porta con sé. La borsa Naruto Scroll può essere aperta, ma non siamo sicuri se può essere utilizzata come borsone compatto per trasportare oggetti. Inoltre, le periferiche dello smartphone, come l’alimentatore, il cavo di ricarica e lo strumento di espulsione sim, hanno un aspetto ispirato a Naruto. Lo smartphone molto probabilmente avrà un’estetica ispirata a Naruto, il che significa che le icone delle app e lo sfondo sembreranno proprio come Naruto.

Lo smartphone ha le stesse specifiche del Realme GT Neo 3. Ha un display full-HD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 1.000 Hz e funzionalità HDR10+ e dimmerazione CC. Il dispositivo è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8100 5G e fino a 12 GB di RAM LPDDR5.

Lo smartphone include un processore di visualizzazione specializzato che si dice migliori la fluidità visiva e riduca il consumo di energia. Ha anche una tecnologia di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile a dissipazione del calore.

Lo smartphone ha una configurazione a tripla fotocamera sul retro per fotografie e filmati, con un sensore Sony IMX 766 da 50 megapixel (con OIS, 4K, modalità notturna e altro) abbinato a un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e un Sensore macro da 2 megapixel. Una fotocamera frontale da 16 megapixel viene utilizzata per selfie e videochiamate.

Il dispositivo ha una batteria da 4500 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida UltraDart da 150 W (modello da 150 W), rendendolo uno dei telefoni con ricarica più rapida sul mercato.