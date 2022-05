Dal punto di vista collezionistico, in Italia non ci possiamo proprio lamentare. Infatti, tra monete rare, banconote, francobolli e articoli di moda, siamo uno dei Paesi che possiede più oggetti rari in assoluto.

Tra questi, troviamo anche le SIM telefoniche e quelle introvabili vengono definite comunemente Top Number. Questo nome gli è stato affibbiato in seguito ad una scoperta, ossia che avevano una sequenza numerica molto rara.

Le SIM Top Number hanno in sé una sequenza di numeri estremamente semplice ed è proprio per questo motivo sono molto ricercate dagli appassionati. Ad esempio, ce ne sono alcune con una sequenza numerica tutta uguale.

Come abbiamo scritto nel titolo, alcune di queste sono arrivate a valere delle cifre spropositate, facendo arricchire chi le possedeva. Andiamo a scoprire di quali esemplari stiamo parlando.

SIM rare: questi numeri valgono una fortuna

I giornalisti del programma televisivo Le Iene hanno scoperto questo mondo e lo hanno portato alla luce in uno dei loro servizi televisivi. Dopodiché, stesso gli operatori telefonici hanno messo le SIM all’asta per una buona causa.

Infatti, questi oggetti rari sono stati venduti a diversi partecipanti all’asta e il ricavato è andato interamente all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Dopo ben 600 offerte, ecco di seguito la lista di SIM telefoniche più ricercate d’Italia: