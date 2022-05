Sebbene la serie iPhone 13 Pro di Apple abbia debuttato con un display ProMotion che presentava una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sembra che i modelli iPhone 14 Pro dell’azienda per quest’anno includeranno la stessa tecnologia di visualizzazione, insieme ad alcuni aggiornamenti che amplieranno le capacità del dispositivo.

Gli schermi LTPO, che offrivano frequenze di aggiornamento variabili e consentivano un maggiore risparmio energetico, sono stati utilizzati nella serie iPhone 13 Pro. In poche parole, i display ProMotion sono stati in grado di prolungare la vita delle loro batterie ritardando la produzione di frame rate elevati fino a quando non erano assolutamente necessari per farlo. Tuttavia, gli schermi ProMotion su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max supportano solo frequenze di aggiornamento comprese tra 10Hz e 120Hz.

iPhone 14 Pro includerà alcuni miglioramenti

D’altra parte, i prodotti realizzati da aziende come Oppo e Samsung possono arrivare fino a 1Hz senza perdere qualità. Ross Young, un noto analista di display, pensa che la prossima generazione di iPhone avrà un pannello ProMotion che può anche scendere a una frequenza di aggiornamento di 1Hz. Ciò implicherebbe che l’azienda che produce l’iPhone sarebbe presto in grado di migliorare non solo la durata della batteria dei suoi prossimi dispositivi, ma anche le funzionalità che può offrire su quei telefoni. Always On Display è una delle fantastiche funzionalità che puoi trovare su questo dispositivo.

I modelli Apple Watch Series 7 ne sono un buon esempio perché sono dotati anche di display LTPO, che consentono allo smartwatch di avere una durata della batteria fino a 18 ore. Nonostante l’inclusione di Always on Display, questo punteggio è stato superiore a quello delle altre voci di questa serie. Questa funzione, che aiuterà a visualizzare informazioni come ora, data e notifiche senza accendere il display, potrebbe presto essere resa disponibile sulla prossima generazione della serie iPhone 14 Pro.