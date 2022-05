Dopo il rilascio di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, si ipotizza che Samsung possa utilizzare la tecnologia nei suoi pieghevoli di prossima generazione, che dovrebbero apparire entro la fine dell’estate. Secondo un elenco trapelato di GeekBench, il Galaxy Z Flip 4, modello SM-F721U, sarà alimentato da un processore più veloce dello Snapdragon 8 Gen 1 presente in telefoni come il Galaxy S22 Ultra.

Quei punteggi trapelati provengono da GalaxyClub e suggeriscono che Samsung molto probabilmente utilizzerà l’ultimo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, nei suoi prossimi pieghevoli. È noto che gli elenchi di GeekBench non sono corretti e Samsung è stato precedentemente scoperto con risultati di benchmark errati, ma da allora ha rilasciato aggiornamenti per tutti i telefoni interessati. È probabile che anche i telefoni futuri, come un ipotetico Galaxy Z Flip 4, abbiano patch simili.

Samsung Galaxy Z Flip 4, i benchmark sono interessanti

Confrontando i risultati di questa perdita con i risultati di un Galaxy Z Flip 3, lo Z Flip 4 mostra un miglioramento del 25% nei punteggi single-core e un miglioramento del 20% nei punteggi multi-core. Tuttavia, i miglioramenti delle prestazioni non sono l’obiettivo principale per i possessori di Galaxy Z Flip 3, che hanno lottato con la durata della batteria sin dal primo giorno. Questo processore Snapdragon 8+ Gen 1 dovrebbe essere il 30% più efficiente dal punto di vista energetico, il che, combinato con la voce di una batteria più grande per il Flip 4, potrebbe significare che la durata della batteria non è tanto una preoccupazione per il pieghevole a conchiglia di Samsung quest’anno.

Il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere presentato tra qualche mese, quindi aspettiamoci qualche informazioni in più man mano che ci avviciniamo alla data di lancio.