Sconti assurdi vi attendono in questi giorni da Euronics, pronti a garantire un risparmio davvero unico nel proprio genere, con la possibilità comunque di accedere ad un numero sempre crescente di offerte speciali e di smartphone scontatissimi.

Gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di risparmiare, possono comunque pensare di recarsi personalmente presso uno dei tantissimi negozi dislocati sul territorio, i quali sono perfetti per riuscire ad accedere ai migliori smartphone, al giusto prezzo finale di vendita. Coloro che non vorranno invece pagare tutto subito, potranno comunque richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, in modo da poter pagare in comode rate fisse mensili, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Euronics: attenzione alle nuove offerte speciali

Grazie all’attuale volantino di Euronics, gli utenti si ritrovano a poter pensare di mettere le mani su prodotti di altissima qualità, dietro il pagamento di un prezzo non troppo elevato. Uno dei modelli di cui possiamo effettivamente consigliare l’acquisto, è l’Apple iPhone 11, un terminale commercializzato nel corso del 2020, ed oggi pronto per fare la differenza data la richiesta finale di soli 599 euro; coloro che invece si vorranno avvicinare ad una soluzione decisamente più recente, potranno pensare di acquistare l’ottimo Apple iPhone 12, disponibile nel periodo a soli 779 euro.

Le alternative più economiche e con sistema operativo Android, sono invece legate a Realme C31, oppo A94, Redmi Note 11 o anche Redmi Note 10 5G. Le informazioni necessarie a comprendere appieno il volantino sono raccolte qui.