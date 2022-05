Esselunga riserva a tutti gli utenti una sorpresa veramente incredibile, tutti si ritrovano a poter approfittare di nuovi sconti molto speciali, con i quali riuscire a garantire un risparmio importante rispetto al listino originario.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati nel corso delle precedenti settimane, garantendo la possibilità di accedere agli sconti tramite i vari negozi dislocati sull’intero territorio nazionale, senza però l’aggiunta diretta del sito ufficiale. I prodotti, come al solito del resto, sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Esselunga: risparmio da paura con questo volantino

Ultimi giorni disponibili per approfittare di una delle migliori campagne promozionali del periodo, grazie ad Esselunga gli utenti hanno davvero la possibilità di acquistare un prodotto Apple, ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora.

Il modello in questione non è uno smartphone, bensì uno dei tablet più richiesti, stiamo ovviamente parlando dell’Apple iPad 9, distribuito nella variante che prevede 64GB di memoria interna e connettività solo WiFi. Il prodotto è disponibile ad un prezzo finale di soli 325 euro, sempre con garanzia di 24 mesi ed ovviamente no brand (data l’assenza di rete cellulare).

La scheda tecnica ne descrive alla perfezione alcune prestazioni, con display da 10,2 pollici, processore A13 Bionic, nonché comunque una fotocamera anteriore da 12 megapixel per gestire le chiamate. L’autonomia, fino a 10 ore di utilizzo continuativo, completa l’opera con prestazioni veramente interessanti.