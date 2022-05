Gli sconti del 50% attivati da Trony in questo periodo storico, continuano a sorprendere, data la possibilità di approfittare di riduzioni importanti sui prezzi di listino, e sopratutto l’accessibilità garantita in ogni singolo negozio dislocato sul territorio.

E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti sono illimitati presso tutte le realtà fisiche italiane, con inoltre la possibilità di rispolverare le offerte più interessanti, a prescindere dalla categoria merceologica o dalle fasce di prezzo di appartenenza. Gli utenti sono veramente felici dell’ottima occasione garantita, a cui si aggiunge la garanzia di 24 mesi, pronta per riparare ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato nel periodo indicato.

Trony: scoperti i tantissimi sconti speciali

Il folle volantino Trony continua fino al 25 maggio 2022, gli utenti hanno infatti la possibilità di accedere ad una campagna promozionale veramente impreziosita da sconti molto speciali, con prezzi adeguati e pronti a soddisfare ogni esigenza.

Il meccanismo, supportato ricordiamo anche dal Tasso Zero, rappresenta indubbiamente una delle migliori soluzioni dell’ultimo periodo, in quanto garantisce uno sconto del 50% su ogni acquisto, a patto che l’utente aggiunga al carrello due prodotti dal prezzo (e modello) differente.

Nel momento in cui questi si recherà in cassa, gli addetti provvederanno a ridurre del 50% la spesa finale sul listino del meno caro della coppia. Fate attenzione, non parliamo di un buono sconto da utilizzare in un secondo momento, o di un rimborso effettivo, ma di uno sconto vero e proprio. I dettagli del volantino sono disponibili in esclusiva a questo indirizzo.