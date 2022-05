Gli episodi in cui si nascondono atti di infedeltà sono sempre più frequenti in rete e si concentrano soprattutto sulle conversazioni di WhatsApp. E’ proprio attraverso la principale piattaforma di messaggistica istantanea che migliaia di utenti cercano di fare luce sul loro rapporto di coppia e di chiarire eventuali sospetti.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Al fine di verificare lo stato di salute del proprio rapporto di coppia, molti utenti si affidano alla lettura dei messaggi su WhatsApp. Il metodo più semplice in questo caso è quello di spiare i messaggi del partner direttamente sul suo smartphone.

La lettura dei messaggi dallo smartphone altrui, se in alcuni casi può garantire risultati, in altri è completamente infruttuosa. Chi ha qualcosa da nascondere, infatti, di solito tende ad eliminare in breve tempo ogni genere di contenuto sospetto.

I clienti che desiderano spiare il partner, pertanto, possono affidarsi anche ad un secondo metodo che si basa sulle potenzialità del servizio desktop, WhatsApp Web.

Attraverso WhatsApp Web, gli utenti hanno modo di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone a un pc. Per sincronizzare i messaggi e creare una copia sul pc è necessario rivolgersi al menù Impostazioni della chat.

Grazie a questa tecnica, agli utenti sarà necessario avere il pieno possesso dello smartphone del partner anche per pochi secondi ed un pc a portata di mano. I vantaggi di questa soluzione sono molteplici. Oltre ad una reale lettura degli smartphone altrui, con questo metodo le chat saranno anche aggiornate in tempo reale.