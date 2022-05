La campagna promozionale attuale di Trony è davvero incredibile, in quanto permette al consumatore di godere di uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla tipologia del prodotto selezionato.

Gli utenti che decideranno di recarsi in negozio, devono sapere sostanzialmente un paio di cose: in primis la disponibilità del volantino è estesa ad ogni punto in Italia, senza vincoli o limitazioni, in secondo luogo sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi (il cosiddetto Tasso Zero per intenderci), solo al superamento della soglia di spesa dei 199 euro.

Per ricevere gratis i codici sconto Amazon, e scoprire un numero elevato di offerte speciali, correte ad iscrivervi qui.

Trony: scoprite quali sono gli sconti

Il volantino di Trony incanta gli utenti con una serie di idee assolutamente invidiabili, questo perché non pone alcun limite all’immaginazione del cliente, il quale potrà aggiungere al carrello una qualsiasi coppia di prodotti (basta che siano differenti, anche nel prezzo finale), per godere di uno sconto effettivo del 50% rispetto al valore originario di listino del meno caro.

Sia chiaro che la riduzione sarà immediata, verrà quindi applicata direttamente sullo stesso scontrino, e non riguarderà l’emissione di buoni sconto o di rimborsi effettivamente postumi. Per essere sicuri di risparmiare, dopo aver controllato la validità della campagna sul sito ufficiale, potrete comunque decidere di recarvi in un qualsiasi negozio, senza vincoli. I prodotti mobile, lo ricordiamo, sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ovvero con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto e nella loro variante no brand.