MediaWorld coinvolge gli utenti italiani in una campagna promozionale che sembra essere quasi incredibile, ed al cui interno è possibile trovare un numero sempre crescente di sconti da non perdere assolutamente di vista.

Coloro che si ritroveranno a voler acquistare, devono comunque sapere che gli acquisti effettuati online sul sito ufficiale, potrebbero richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio. In parallelo, ricordiamo che al superamento dei 199 euro di spesa sarà comunque possibile pensare di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

MediaWorld: offerte da non credere con i migliori prezzi

Sconti pazzeschi sono racchiusi all’interno di un volantino Mediaworld pronto a fare faville sul mercato nazionale, in quanto gli utenti sono liberissimi di spaziare tra le più importanti categorie e fasce di prezzo, riuscendo comunque a risparmiare più del previsto. Gli smartphone in promozione sono tantissimi, i più performanti sono indubbiamente Samsung Galaxy S21 Fe, in vendita a 499 euro, come anche Apple iPhone 11, disponibile a soli 599 euro.

Volendo invece puntare verso una fascia leggermente inferiore, non mancano soluzioni del calibro di Xiaomi redmi Note 11 Pro, Oppo A54s, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Galaxy A52 e similari, in vendita sempre ad un prezzo che comunque non travalica i 300 euro. Come anticipato, ricordiamo che gli acquisti potranno essere completati da tutti nei negozi fisici ed online sul sito ufficiale, anche se potrebbero essere applicati costi di spedizione preso il domicilio.