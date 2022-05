Si torna a parlare di offerte super interessanti riguardanti il PlayStation Store. In particolare, è da poco disponibile la nuova promozione denominata Rimasterizzazioni & Retrò, con la quale è possibile acquistare a prezzi stracciati videogiochi sia per PS5 sia per PS4 in versioni rimasterizzate oppure remake di titoli di successo.

PlayStation Store: nuova promo Rimasterizzazioni e Retrò per giochi PS5 e PS4

Il colosso giapponese Sony propone molto spesso diverse promozioni volte ad incentivare i propri utenti ad acquistare nuovi titoli sullo store di PlayStation. Come già accennato, una delle ultime promozioni è quella denominata Rimasterizzazioni & Retrò. Come suggerisce anche il nome, con essa sarà possibile acquistare per l’appunto diversi titoli in edizioni rimasterizzate oppure remake, sia per la console Ps5 sia per la console precedente PS4.

Tra i videogiochi disponibili con questa promozione, segnaliamo in primis Resident Evil 3. Si tratta del remake del famosissimo videogioco survival horror prodotto dalla Capcom e distribuito per la console PS4. Il suo prezzo iniziale era di 39,99 euro, ma con la promozione adesso è possibile portarselo a casa a soli 15,99 euro.

Segnaliamo poi il videogioco Alan Wake Remastered. Questo action shooter è disponibile sia per la console PS4 sia per la console PS5. Il suo prezzo è di 29,99 euro, ma con la promozione gli utenti interessati potranno acquistarlo ad un prezzo scontato di 20,09 euro. Infine, ricordiamo tra i giochi in sconto la raccolta di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un prezzo scontato davvero conveniente di 15,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro.