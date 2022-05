Solitamente Sony propone numerosi giochi in offerta sul PlayStation Store. In questi ultimi giorni, però, l’azienda ha deciso di esagerare. Con la nuova promozione denominata “Divertimento Continuo”, infatti, sarà possibile acquistare giochi anche di rilievo ed esclusive con uno sconto dell’80%.

“Divertimento Continuo”: la nuova promo che offre giochi scontati fino all’80%

In questi ultimi giorni tutti gli appassionati del mondo del gaming potranno usufruire di una iniziativa davvero imperdibile. Come già accennato, infatti, è al momento attiva la promozione denominata “Divertimento Continuo” sul PlayStation Store.

Con questa promozione, tutti gli interessati potranno acquistare diversi videogiochi piuttosto noti e famosi con degli ottimi sconti pari anche ad addirittura l’80%. Tra i videogiochi inclusi in questa promozione, troviamo in primis Marvel’s Spider Man nell’edizione Game of The Year, il quale è proposto con uno sconto del 60% rispetto al suo prezzo standard.

Nella nuova iniziativa di Sony sono compresi come già detto tanti altri titoli di rilievo, tra cui open world e giochi di ruolo. Ricordiamo tra questi i videogiochi Tekken 7, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 Ultimate Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate e The Witcher 3 nell’edizione Game of the Year.

Insomma, si tratta di un’ottima occasione per acquistare uno o più di questi videogiochi molto amati e apprezzati dal pubblico ad un prezzo pressoché stracciato. Vi ricordiamo, tuttavia, che per poter usufruire di questa nuova iniziativa proposta da Sony ci sarà non molto tempo. Tutti gli interessati ad acquistare uno di questi giochi con l’iniziativa “Divertimento Continuo” avranno tempo soltanto fino al prossimo 26 maggio 2022.