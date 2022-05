Gli sconti del volantino Expert raggiungono livelli mai visti prima d’ora in Italia, garantendo ad ogni consumatore un importantissimo risparmio sui vari acquisti effettuati, siano essi legati alla telefonia mobile, che all’elettronica generale.

Spendere poco con Expert è davvero possibile, anche data l’ampissima disponibilità del volantino sul territorio; in netto contrasto con quanto visto, ad esempio, presso Euronics, gli acquisti in questo caso possono esser completati ovunque, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Oltretutto, gli stessi prezzi sono da considerarsi validi anche online sul sito ufficiale, la soluzione perfetta per risparmiare dal divano di casa propria (attenzione però al pagamento delle spese di spedizione).

Expert: tanti sconti e prezzi da non credere

Spese pazze da Expert grazie ad un volantino che vuole ritagliarsi il giusto spazio nel cuore e nelle menti dei consumatori italiani, con prezzi convenienti, ma sopratutto con un regalo da non trascurare. Gli utenti potranno infatti acquistare un qualsiasi notebook tra quelli effettivamente contrassegnati nel volantino, ed in cambio ricevere una sedia da gaming Nacon a titolo gratuito, il cui valore commerciale è di oltre 149 euro.

Nonostante questa soluzione molto conveniente, sono anche disponibili smartphone in promozione, come il recentissimo Galaxy S21 FE, in vendita a soli 499 euro, passando anche per i più economici Realme C11, Redmi Note 11 o anche Galaxy A22. Tutti questi sconti sono visionabili direttamente sul sito ufficiale di Expert, gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati anche nel negozio fisico.