Un volantino Esselunga distruttivo nei confronti delle principali rivali del settore, è quello attualmente attivo nei negozi fisici sparsi per il territorio, i quali sono pronti a far sognare gli utenti italiani con prezzi sempre più bassi ed economici.

Il risparmio è importante per ogni consumatore che deciderà di recarsi fisicamente presso gli stessi, fruendo nel contempo della solita garanzia di 24 mesi, da esercitare in caso di difetti di fabbrica, nonché della variante no brand, per i soli prodotti legati alla telefonia mobile. Il volantino, inoltre, permette di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, per ogni acquisto del valore superiore ai 199 euro.

Esselunga: che offerte assurde, i nuovi sconti sono da pazzi

Se volete spendere poco su un nuovo prodotto Apple, dovete assolutamente correre subito da Esselunga, grazie al recente volantino, infatti, gli utenti sono felicissimi di poter approfittare di una riduzione importante sul prezzo finale di listino, per quanto riguarda la variante che prevede 64GB di memoria interna, ed anche la connettività legata solamente al WiFi (no rete cellulare).

Ad oggi, la suddetta variante può essere felicemente acquistata dietro il pagamento di un contributo non superiore ai 325 euro, con eventuale pagamento rateizzato ed addebito diretto sul conto corrente bancario. Il prodotto, nel caso in cui non lo conosceste, integra processore A13 Bionic, un display da 10,2 pollici, ed anche fotocamera frontale da 12 megapixel, posteriore da 8 mp, nonché una batteria con una autonomia garantita di circa 10 giorni continuativi.