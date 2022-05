Passo importante per un solo ipermercato Bennet sul territorio nazionale, recentemente è infatti stata confermata la chiusura di un negozio, con il passaggio generazionale ad un’altra importantissima realtà italiana.

Andiamo con ordine, tutto ha inizio nei primi mesi del 2022, periodo nel quale Bennet ed IperTosano discutono della possibile cessione del negozio di Pradamano, un piccolo paese in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. In seguito ad una lunga trattativa, nel mese di Marzo tutto si è concluso per il verso giusto, con importanti (e positive) novità per i dipendenti.

Il punto vendita è diventato di proprietà di IperTosano, un gruppo nato nel lontano 1970, ed oggi con oltre 3500 dipendenti sull’intero territorio nazionale. La vendita di beni alimentari proseguirà senza sosta, con naturalmente un marchio differente; stesso discorso per i dipendenti, da notare infatti che i 104 lavoratori del negozio in oggetto, continueranno a lavorare per la nuova proprietà, senza perdite di ferie, di TFR o di mensilità accumulate.

Bennet: offerte dai prezzi sempre più convenienti

Sconti davvero incredibili sono disponibili in questi giorni da Bennet, con il volantino delle ultime settimane, infatti, gli utenti possono pensare di risparmiare al massimo, anche nel momento in cui dovesse acquistare un Apple iPhone 12, oggi in vendita asoli 599 euro. Il modello non sarà l’ultimo della serie, ma può rappresentare una validissima alternativa per coloro che amano il mondo Apple, e non vogliono investire cifre eccessive.

Tutte le restanti promozione sono legate a smartphone Android decisamente più economici, quali sono Galaxy A12, A22 e A32, il cui prezzo finale è comunque legato ad una cifra che non supera i 200 euro.