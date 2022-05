I prezzi più bassi del momento sono stati lanciati direttamente da Comet, con un volantino che vuole ritagliarsi un grande spazio nel cuore di milioni di utenti sul territorio nazionale. I prodotti sono fortemente scontati, e presentano una serie di condizioni di vendita assolutamente favorevoli.

Andiamo con ordine, gli acquisti, se interessati, possono essere completati solo ed esclusivamente in ogni negozio e sul sito ufficiale, in questo modo si ha la certezza di poter ricevere la merce presso il domicilio, anche senza dover pagare le spese di spedizione, incluse con il superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Al netto di quanto scritto, i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia di 24 mesi ed anche sbrandizzati.

Comet: scoprite quali sono i nuovi sconti del momento

Un buonissimo insieme di sconti speciali attende gli utenti che vogliono recarsi in questi giorni da Comet, per cercare di risparmiare al massimo, e godere nel contempo di ottimi prodotti di tecnologia. Gli smartphone sono, come al solito del resto, al centro delle ultime soluzioni aziendali, e fanno convergere i consumatori verso l’acquisto di modelli sia recenti che datati. Il più interessante è forse il Samsung Galaxy S21 FE, un terminale che viene proposto a soli 449 euro, ma che a conti fatti rappresenta un risparmio incredibile, se confrontato con il prezzo originale di listino.

Coloro che invece vorranno buttarsi a capofitto sul mondo Apple, potranno pensare di acquistare l’ottimo Apple iPhone 11, disponibile a soli 599 euro. Tutti gli sconti del volantino Comet sono raccolti per comodità a questo indirizzo, scopriteli subito.