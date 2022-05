Realme Pad X è il tablet dell’omonima azienda in arrivo nei prossimi giorni. La data di lancio del dispositivo low cost è stata annunciata: il 26 maggio Realme procederà con la presentazione ufficiale!

Le specifiche tecniche del tablet e quello che sarà il design sono state anticipati da una sostanziosa quantità di indiscrezioni secondo le quali, il dispositivo potrebbe conquistare tutti. Alcune immagini, inoltre, svelano le colorazioni disponibili.

Realme Pad X: ecco tutti i dettagli sul nuovo tablet low cost!

Il display del nuovo Realme Pad X 5G sarà un pannello LCD da 10,00 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e risoluzione QHD+. A delimitare il display vi saranno poi delle cornici dallo spessore non eccessivo. Nella parte posteriore trova posto un modulo fotografico dotato di un sensore singolo. Il tablet sarà inoltre in grado di supportare uno stilo ma non è chiaro se sarà presente un sensore di riconoscimento delle impronte digitale.

Molto probabilmente, il dispositivo sarà disponibile in due versioni differenti, una delle quali sarà dotata di un Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 +. Il modello in arrivo avrà invece un Qualcomm Snapdragon 870. Ad alimentare il Realme Pad X 5G ci sarà anche una batteria da 8360 mAh.

Alcune voci ritengono che il dispositivo sarà disponibile a un costo di circa 280,00 euro ma non vi sono certezze a riguardo. L’azienda si è fino ad ora limitata ad annunciare la data dell’evento di lancio. Il 26 maggio, dunque, sarà possibile conoscere dal vivo il nuovo tablet che, al momento, sembra essere destinato esclusivamente al mercato cinese.