Prodotti ritirati: dopo la salmonella arriva la Fumonisina, stavolta è letale

Tutti ormai sappiamo cosa sono in grado di provocare la salmonella o l’ossido di etilene. E la Fumonisina? In questo caso trattasi di una micotossina che può indurre effetti dannosi nell’organismo umano. Ci riferiamo a disturbi gastrointestinali nelle forme più lievi, ma si può arrivare anche a soffrire di problemi renali ed epatici, sviluppare immunodeficienza, il cancro e arrivare persino alla morte. Ecco tutti i prodotti ritirati in quest’ultimo periodo anche per via della Fumonisina.

Prodotti ritirati: l’elenco cresce a dismisura

Negli ultimi mesi i supermercati hanno visto scomparire una valanga di alimenti dai propri scaffali. Tra questi:

Twix Ice Bar , in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657);

, in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657); Twix Ice Bar , in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

, in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695); Bounty Ice Bar , in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063);

, in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063); M&M’s Choco Ice Bar , in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678).

, in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678). Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato fondente (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato al latte (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

(cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr. Salame Cacciatore Villani – Produttore Villani spa – Sede dello stabilimento dove è stato prodotto VIA ZANASI 24 – Castelnuovo Rangone – MO – Italia. La data di scadenza è il 15/7/2022. La confezione di salame è quella di 170 grammi da sfuso – (per dettagliante: Lotto cartone 1326212)

Più recentemente invece è comparsa una micotossina (Fumonisina), nella Farina per Polenta Bramata La Classica Molino Riva. Molino Riva srl – Sede dello stabilimento Via Provinciale 69, 23846 – Garbagnate Monastero. La confezione è da 1 kg sottovuoto. Data di scadenza 12/1/2025.