I migliori sconti dell’anno si celano alle spalle di un volantino Euronics davvero pronto a far sognare tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per godere di un risparmio ben superiore a quanto si è solitamente abituati a vedere.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti, ricordando infatti che gli acquisti possono finalmente essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o limitazioni territoriali particolari. Coloro che ricorreranno all’acquisto, potranno inoltre ricevere gratis la garanzia della durata di 24 mesi, la quale come al solito copre solo i difetti di fabbrica, per passare poi nella variante no brand della telefonia mobile.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid per essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto Amazon.

Euronics: occasioni ed offerte per tutti

Spendere poco con euronics è davvero molto più semplice di quanto non avreste mai pensato, grazie sopratutto ad una importante serie di riduzioni di prezzo, applicate anche su modelli più costosi del periodo. Un chiaro esempio del pensiero appena espresso, può essere il Samsung Galaxy Z Flip3, foldable considerato come uno dei migliori di sempre, oggi acquistabile con un esborso finale di “soli” 749 euro.

Gli utenti che invece vorranno restare ugualmente in seno ad Euronics, ma sono disposti a spendere cifre inferiori, potranno fare affidamento sull’ottimo Galaxy S21 FE, il cui prezzo comunque non supera i 480 euro. Le alternative del volantino sono legate a galaxy A32, Wiko Power U20, Redmi 9C, Wiko Y62 e Y62 Plus, solamente per citarne alcuni. I dettagli sono disponibili sul sito.